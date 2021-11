Grund zum Feiern haben heute alle AIXTRON-Aktionäre. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund zwei Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei AIXTRON, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 22,62 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...