Und noch etwas haben wir in unserem Podcast am Freitag ausgeführt (Dauer: 00:16:47) https://open.spotify.com/episode/6KrqdCc8LxWsRQAr2SnasQ - AT&S hat am Donnerstag den 22. Tagessieg im ATX TR geschafft, damit mit Verbund, Lenzing und Do&Co gleichgezogen. Am Freitag ist dann Do&Co wieder solo in Führung gegangen, der 23. Tagessieg. AT&S ist in der Vorwoche erstmals in der Wien-Ära über 40 Euro gegangen. Davor war man in Frankfurt am Neuen Markt bei 44,325 Euro (im Jahr 2000). Ein weiterer Meilenstein der AT&S ist nun ebenfalls fix: 2021 wird es erstmals mehr als 1 Mrd. Euro Handelsvolumen geben. AT&S ( Akt. Indikation: 40,00 /40,10, -1,23%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.11.)

