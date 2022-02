Gestern ging es in der aktienlust-Börsenshow vor allem um Gelassenheit. Und die brachten nicht nur unsere Börsenspielteilnehmer mit, sondern auch unser Spezialgast Christian W. Röhl. Er ist ein bekennender Fan von Dividendenaktien, während es im Chat wieder einmal vor allem um Techaktien und Spezialitäten ging. Diese beantworten Nicole, Mick und Jürgen in der heutigen Shownachlese. Im Einzelnen werden heute die Aktien von Meta, Amazon, PayPal, Carl Zeiss Meditec, iRobot, Linde, Deutsche Bank, Siemens, BYD, Evotec, ZIM, Coca Cola und PepsiCo. besprochen. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/