Die Aktie von Plug Power befindet sich seit Wochen im Rallye-Modus und kann auf Monatssicht ein Plus von rund 50 Prozent vorweisen. Für mehr Bewegung des Charts gen Norden könnten die Quartalszahlen sorgen.

Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen befindet sich wie andere Wasserstoff-Unternehmen seit mehreren Wochen im Aufwärtstrend. Beim Smartbroker gehört die Plug-Power-Aktie in dieser Woche wieder zu den meistgehandelten Wertpapieren. Am Dienstag (9. November, 16.30 Uhr) präsentiert das aus dem US-Bundesstaat stammende Unternehmen Plug Power die Zahlen für das dritte Quartal 2021. Über einen Webcast können Interessierte die Bekanntgabe live mitverfolgen.

Bleibt aus Anlegersicht zu hoffen, dass die Zahlen dieses Mal fehlerfrei sind. Am 18. März 2021 hatte Plug Power eingestanden, dass seine Jahresabschlüsse von 2018 und 2019 sowie die für das Jahr 2020 vorläufig veröffentlichten Zahlen fehlerhaft waren. Sie mussten im Nachhinein korrigiert werden. Dies verhinderte aber nicht den deutlichen Werteverlust der Aktie im Frühjahr. Doch nun scheint das Vertrauen der Anleger in den Titel sowie in den Wasserstoff-Sektor zurückzukehren. Mit guten Zahlen könnte sich die Stimmung der Aktionäre endgültig wieder zum Positiven entwickeln.

Der Bericht zum zweiten Quartal ist noch nicht lange her: Am 14. Oktober vermeldete CEO Andrew J. Marsh einen Nettoumsatz von 124,6 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust des Unternehmens, das auf eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden US-Dollar kommt, stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von damals 60,8 auf nun 89,6 Millionen US-Dollar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US72919P2020