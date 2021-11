Der US-Pharmakonzern Regeneron (Marktkapitalisierung 65,7 Milliarden Dollar) hat Neuigkeiten zu seinem Antikörper-Cocktail REGEN-COV bekanntgegeben. Die Aktie zeigte vorhin bereits vorbörslich einen stärkeren Ausschlag nach oben, aber aktuell sehen wir vorbörslich nur ein Plus von 1,75 Prozent. Regeneron Pharmaceuticals gab heute weitere positive Ergebnisse einer gemeinsam mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases durchgeführten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...