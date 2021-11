Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen erwirbt für insgesamt rund 139 Mio. Euro Gesamtinvestitionskosten (GIK) zwei Immobilien in Berlin und Mettmann (in der Nähe von Düsseldorf). Dabei handelt es sich um die Berliner Betriebszentrale der Deutschen Bahn, die künftig in einem Infrastruktur-Spezialfonds für Dritte verwaltet wird, und um ein zertifiziertes Multi-Tenant-Büroobjekt in Mettmann für den Eigenbestand (Commercial Portfolio). "Die letzten Wochen eines Jahres sind in unserer Branche immer sehr dynamisch und voller Chancen. ...

