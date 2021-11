DJ Walter-Borjans setzt auf große Zustimmung für Esken und Klingbeil an SPD-Spitze

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der scheidende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat nach der Nominierung von Generalsekretär Lars Klingbeil und der bisherigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken zum Parteivorsitz für eine hohe Zustimmung der Basis geworben. "Präsidium und Parteivorstand sind diesem Vorschlag einstimmig gefolgt", sagte Walter-Borjans bei einer Pressekonferenz. "Wir wünschen uns sehr, dass es große Zustimmung auf dem ordentlichen Parteitag im Dezember gibt." Die neue Parteiführung soll auf dem Parteitag voraussichtlich am 10. Dezember gewählt werden.

Walter-Borjans betonte, er halte das neue Duo für "eine sehr gute Lösung". Die SPD müsse sich auch strukturell weiterentwickeln und weiter erneuern. Walter-Borjans betonte, "dass dafür auch gut ist, wenn jemand an meine Stelle rückt, der knappe 20 Jahre jünger ist". In den vergangenen zwei Jahren sei "eine neue Kultur der Führung und der Zusammenarbeit in der Führung der Partei" erreicht worden, und auch der "Schulterschluss" zur Basis sei enger geworden. Er wünsche sich, dass "dieser Schulterschluss eine Kontinuität" werde. Dafür spreche vor allem auch, dass Esken weiter für den Vorsitz kandidiere.

Esken betonte ihr enges Verhältnis zu Klingbeil. "Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng zusammen", sagte sie. Klingbeil habe schon vor ihrer Zeit als Parteichefin den Grundstein für die Erneuerung der Partei gelegt. "Ich arbeite sehr gerne und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammen", unterstrich Esken. Zur Nachfolge im Amt des Generalsekretärs wollten sich allerdings weder Esken noch Walter-Borjans äußern. Zuvor hatte bereits SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Nominierung von Esken und Klingbeil als neue Parteiführung bestätigt und die bisher gute Zusammenarbeit mit beiden gelobt. "Ein sehr gutes Team für Fortschritt und Zusammenhalt", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. Mit beiden arbeite er "seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen".

Esken und Walter-Borjans waren im Dezember 2019 an die Spitze der SPD gewählt worden, nachdem sie sich in einem Mitgliederentscheid unter anderem gegen Scholz durchgesetzt hatten. Klingbeil ist seit 2017 Generalsekretär der Partei und zu großen Teilen für den erfolgreichen Wahlkampf in diesem Jahr verantwortlich.

