... Überraschung beim Zahlentermin. Der US-Kosmetikkonzern COTY verkauft noch mehr Wella-Anteile (4,7 %) an den Finanzinvestor KKR. COTYs Rest-Beteiligung an Wella sinkt damit auf 25,9 %. Im Gegenzug vermindert KKR seine Beteiligung an COTY weiter auf 2,4 %.



Beim heutigen Zahlentermin (1. Fiskalquartal) gelang COTY eine Überraschung. Die bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr lautet auf 0,19 bis 0,23 $ je Aktie, während Analysten im Durchschnitt mit -0,06 $ gerechnet hatten.



Ähnlich lief es mit dem Gewinn im Q1, dieser betrug 0,08 $ je Aktie und lag 12 Cent besser als von Analysten erwartet. Außerdem lag man mit 1,37 Mrd. $ Umsatz (+ 22 % zum Vorjahr) rund 10 Mio. $ über Konsens.



Die COTY-Aktie steigt in den USA vorbörslich um 7,6 % auf 10,00 $. Bis zum Vor-Corona-Niveau bleibt ein Potenzial von rund 15 %. Nächstes Etappenziel wären 20 $, die noch 2018 für die Aktie gezahlt wurden.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



