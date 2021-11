Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die amerikanischen Indizes blieben auch am Freitag ihrem Trend der vergangenen Handelstage treu: sie markierten alle neue Rekordhochs. Positive Impulse kamen unter anderem vom monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Coinbase, Regeneron, Pfizer, Mainz Biomed, Tesla, Booking Holdings und TAL Education. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.