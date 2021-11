Alle Anteilseigner von Evotec dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 40,66 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Evotec erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 37,63 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Evotec.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...