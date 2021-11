Gold hat den ersten kleineren Widerstand bei 1.815 Dollar genommen und auch Silber orientiert sich weiter nach oben. "Gold, Silber und Platin scheinen in den Startlöchern zu stehen und bereit zu sein, nach oben zu explodieren", schreibt Trader Todd "Bubba" Horwitz in einem Kommentar bei dem Internetportal kitco.com. Alle drei seien dabei, ihre Widerstandsniveaus zu durchbrechen, so dass eine Aufwärtsbewegung sehr wahrscheinlich sei."Wir dürfen nicht vergessen, dass beim Trading nichts zu 100 Prozent ...

