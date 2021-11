DJ Heideldruck kooperiert im Subskriptionsgeschäft mit Munich Re

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Heidelberger Druckmaschinen AG kooperiert beim Ausbau ihres Subskriptionsgeschäfts mit der Munich Re. Wie der Konzern mitteilte, ermöglicht die strategische Partnerschaft mit dem Rückversicherer eine Skalierung dieser digitalen Vertragsmodelle. Dabei nutzen Kunden die Druckmaschinen in einem "as a Service" -Modell und zahlen eine feste monatliche Rate für ein vereinbartes Druckvolumen.

Ab Anfang 2022 will Heidelberger in ausgewählten Märkten Subskriptionsverträge in Kooperation mit der Munich Re anbieten. Der Versicherer übernehme dabei die Investition der Maschine, wodurch Kunden ohne kapitalintensive Vorleistungen ihre Produktionskapazitäten modernisieren könnten.

"Mittelfristig plant Heidelberg das Vertragsgeschäft insgesamt auf rund ein Drittel des Gesamtumsatzes auszuweiten", sagte Heidelberg-Chef Rainer Hundsdörfer. "Die Partnerschaft mit Munich Re ist ein wichtiger Meilenstein und der richtige Schritt, um dieses Ziel schneller zu erreichen."

"Die Kooperation mit Heidelberg unterstreicht unseren Anspruch, mit industrieübergreifenden Partnerschaften neue Geschäftsfelder jenseits gewöhnlicher Versicherungsprodukte zu erschließen", sagte Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek.

