Germering (ots) -Seit Anfang Oktober 2021 setzt die Wilhelm von Humboldt Online Privatschule die Lernsoftware BRAINIX in den Fächern Englisch und Mathematik ein. BRAINIX passt optimal zum differenzierten, schülerzentrierten Unterrichtskonzept der innovativen, ortsunabhängigen Schule. Die Online-Schule unterrichtet Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Eltern im Ausland leben, nach deutschem Gymnasial-Lehrplan. Damit wird BRAINIX, das bisher an verschiedenen Gymnasien in Bayern getestet wird, erstmals in einer Online-Schule eingesetzt.Gestartet wurde die nach dem preußischen Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt benannte Schule 2019 mit fünf Schülerinnen und Schülern; in den vergangenen zwei Jahren ist die Schule auf heute 140 Lernende aus 29 Ländern gewachsen, die in acht Klassen von 40 - in der Regel in Teilzeit tätigen - Lehrkräften unterrichtet werden. Auf Basis der Teams-Software von Microsoft erarbeiten die einzelnen Klassen, zeitweise in Gruppen unterteilt, zusammen mit den Lehrkräften den Lernstoff."Intrinsische Motivation"Auf der Suche nach adäquatem Lehrmaterial stieß der Schulleiter Sascha Berner auf BRAINIX: "Die klassischen Englisch-Lehrbücher sind uns nicht modern genug, vor allem sind sie nicht geeignet, die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen zu binden, wie es etwa Computerspiele tun. Das Lernen muss intrinsisch motiviert sein, den Bedürfnissen und Wünschen der Lernenden entsprechen. Einen solchen zeitgemäßen Ansatz sehen wir bei BRAINIX."Seit vier Wochen wird BRAINIX in der Online-Schule eingesetzt. Sascha Berner ist "begeistert, dass im Mathe-Unterricht das Wissen situativ, eingebettet in Alltagssituationen, erworben wird. Wenn das Prozentrechnen ganz praktisch zur Vorbereitung einer Klassenfahrt eingesetzt wird, fragt sich niemand, wozu es gut sein soll, wie es so häufig im herkömmlichen Schulunterricht der Fall ist."Weitere Info zur Stiftung Digitale Bildung und zu BRAINIX: https://www.digi-edu.org/brainixPressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/5067596