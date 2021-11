Zu Hause keinen Platz für ein Homeoffice und auch keine Lust auf einen Coworking-Space? Ein Londoner Startup will als Alternative jetzt winzige Bürokapseln im öffentlichen Raum abstellen. Wer heute ein Fahrrad oder einen E-Scooter mieten will, der muss dazu in aller Regel nur auf das Smartphone schauen, um das nächstgelegene Gefährt zu finden. Genau diese Art der Flexibilität will das britische Startup Makeworkspace jetzt auch auf Büroarbeitsplätze übertragen. Die Idee: In der ganzen Stadt könnten Arbeitsplätze in Form von kleinen Hütten verteilt werden. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...