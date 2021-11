Das deutsche E-Auto-Start-up Sono Motors strebt bei seinem geplanten US-Börsengang eine Milliardenbewertung an. Das geht aus am Montag veröffentlichten Unterlagen hervor. Mit den frischen Mitteln soll der bereits mehrfach verschobene Start der Serienproduktion des Kleinwagens Sion finanziert werden.Zwischen 14 und 16 Dollar pro Stück plant Sono bis zu zehn Millionen Aktien zu platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne käme das Unternehmen auf eine Bewertung von 1,15 Milliarden Dollar und würde 160 ...

