Der Mainzer Impfstoffhersteller musste in der vergangenen Woche gleich zwei bittere Pillen schlucken. Zunächst gab Konkurrent Moderna eine Umsatzwarnung heraus, anschließend vermeldete US-Konzern Pfizer die ersten tollen Ergebnisse der klinischen Studie eines neuen Corona-Medikaments. Die BioNTech-Aktie ging daraufhin quasi in den Sturzflug über. Zwischen dem Montagsschluss und dem Freitagsschluss lagen rund 27 Prozent!

Heute schießt der Kurs nun zur Eröffnung der Wall Street wieder nach oben. Die Aktie notiert aktuell bei 235 US-Dollar nach einem Schlusskurs am Freitag von 216,64 US-Dollar. Das bedeutet also ein Plus von knapp neun Prozent. Damit hat BioNTech die erwartete technische Reaktion eingeleitet. Für die nächsten Tage ist nun entscheidend, wie weit diese ...

