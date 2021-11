Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 04/11/2021 FR0000050809 654 168.7807 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 05/11/2021 FR0000050809 4,800 170 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 03/11/2021 FR0000050809 975 168.5979 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T14:03:20+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 26 XPAR 60710368 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T14:03:20+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 45 XPAR 60710367 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T14:03:20+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 34 XPAR 60710366 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T14:03:20+170:00 FR0000050809 170,00 EUR 45 XPAR 60710365 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T11:01:01+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 4 500 XPAR 60696803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-05T10:28:58+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 150 XPAR 60694736 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T13:30:28+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 3 XPAR 60654560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T13:29:40+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 8 XPAR 60654517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T13:27:24+170:00 FR0000050809 169.80 EUR 1 XPAR 60654396 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:51:12+169:00 FR0000050809 169.40 EUR 27.00 XPAR 60651902 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:51:12+169:00 FR0000050809 169.40 EUR 25.00 XPAR 60651901 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:50:30+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 60651850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:25:01+170:00 FR0000050809 170 EUR 16.00 XPAR 60650275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:25:01+170:00 FR0000050809 170 EUR 8.00 XPAR 60650274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:12:27+170:00 FR0000050809 170 EUR 24.00 XPAR 60649297 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T12:05:30+170:00 FR0000050809 170 EUR 26.00 XPAR 60648802 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T11:43:36+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 60647142 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T11:30:47+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 60646062 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T11:16:43+170:00 FR0000050809 170 EUR 27.00 XPAR 60644956 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T11:16:43+170:00 FR0000050809 170 EUR 27.00 XPAR 60644955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:59:39+169:00 FR0000050809 169 EUR 26.00 XPAR 60643458 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:43:13+168:00 FR0000050809 168 EUR 26.00 XPAR 60642012 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:36:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 18.00 XPAR 60641164 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:36:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 11.00 XPAR 60641163 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:36:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 60641162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:36:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 16.00 XPAR 60641161 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:36:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 20.00 XPAR 60641160 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:31:18+168:00 FR0000050809 168 EUR 8.00 XPAR 60640525 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:23:21+168:00 FR0000050809 168 EUR 13.00 XPAR 60639595 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:20:48+168:00 FR0000050809 168 EUR 13.00 XPAR 60639358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T10:20:15+168:00 FR0000050809 168 EUR 28.00 XPAR 60639295 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:53:34+168:00 FR0000050809 168 EUR 2.00 XPAR 60636969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:53:34+168:00 FR0000050809 168 EUR 14.00 XPAR 60636968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:53:34+168:00 FR0000050809 168 EUR 9.00 XPAR 60636967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:43:27+168:00 FR0000050809 168 EUR 21.00 XPAR 60635805 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:43:27+168:00 FR0000050809 168 EUR 8.00 XPAR 60635804 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:32:32+168:00 FR0000050809 168 EUR 24.00 XPAR 60634514 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 14.00 XPAR 60633775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 10.00 XPAR 60633774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 60633773 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 10.00 XPAR 60633772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 14.00 XPAR 60633771 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:25:42+168:00 FR0000050809 168 EUR 24.00 XPAR 60633770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:11:35+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 60631338 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:08:48+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 60631069 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-04T09:02:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 25.00 XPAR 60630241 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T17:14:44+169:00 FR0000050809 169 EUR 10.00 XPAR 60621365 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T16:45:52+168:00 FR0000050809 168 EUR 27.00 XPAR 60618362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T16:38:49+168:00 FR0000050809 168 EUR 26.00 XPAR 60617604 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T16:23:04+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 60615641 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T16:12:48+168:00 FR0000050809 168 EUR 25.00 XPAR 60614772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T16:09:53+168:00 FR0000050809 168 EUR 25.00 XPAR 60614542 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:52:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 26.00 XPAR 60613231 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:52:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 25.00 XPAR 60613230 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:39:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 8.00 XPAR 60612048 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:33:26+168:00 FR0000050809 168 EUR 44.00 XPAR 60611663 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:26:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 60611267 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T15:01:27+169:00 FR0000050809 169 EUR 53.00 XPAR 60609473 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T14:36:16+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 60607406 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T14:17:56+169:00 FR0000050809 169 EUR 51.00 XPAR 60606228 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T13:37:28+169:00 FR0000050809 169 EUR 26.00 XPAR 60604561 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T13:32:00+169:00 FR0000050809 169 EUR 23.00 XPAR 60604395 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T13:32:00+169:00 FR0000050809 169 EUR 5.00 XPAR 60604394 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T13:03:06+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 60603388 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T13:03:06+169:00 FR0000050809 169 EUR 22.00 XPAR 60603387 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T12:43:22+169:00 FR0000050809 169 EUR 5.00 XPAR 60602598 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T12:43:22+169:00 FR0000050809 169 EUR 35.00 XPAR 60602597 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T12:43:22+169:00 FR0000050809 169 EUR 36.00 XPAR 60602596 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T11:51:06+169:00 FR0000050809 169 EUR 26.00 XPAR 60600106 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T11:39:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 16.00 XPAR 60599387 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T11:39:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 35.00 XPAR 60599386 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T11:08:41+169:00 FR0000050809 169 EUR 11.00 XPAR 60597337 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T11:08:41+169:00 FR0000050809 169 EUR 15.00 XPAR 60597336 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:50:44+169:00 FR0000050809 169 EUR 9.00 XPAR 60596234 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:50:44+169:00 FR0000050809 169 EUR 40.00 XPAR 60596233 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:50:44+169:00 FR0000050809 169 EUR 3.00 XPAR 60596232 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:27:55+169:00 FR0000050809 169 EUR 46.00 XPAR 60595011 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:27:55+169:00 FR0000050809 169 EUR 4.00 XPAR 60595008 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:03:19+169:00 FR0000050809 169 EUR 3.00 XPAR 60593769 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:03:19+169:00 FR0000050809 169 EUR 18.00 XPAR 60593768 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:03:19+169:00 FR0000050809 169 EUR 15.00 XPAR 60593767 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:02:04+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 60593740 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:02:04+169:00 FR0000050809 169 EUR 30.00 XPAR 60593739 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T10:02:04+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 60593658 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:55:49+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 60593467 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:55:49+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 60593406 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:55:49+169:00 FR0000050809 169 EUR 5.00 XPAR 60593405 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:18:03+169:00 FR0000050809 169 EUR 5.00 XPAR 60590619 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:18:03+169:00 FR0000050809 169 EUR 23.00 XPAR 60590618 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:12:11+169:00 FR0000050809 169 EUR 25.00 XPAR 60590145 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:12:10+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 60590144 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:01:50+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 60589611 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:01:50+169:00 FR0000050809 169 EUR 18.00 XPAR 60589610 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-03T09:01:00+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 60589484 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211108005842/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65