Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 3.923,78 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,03 Prozent auf 1.972,91 Zähler. An anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenstart kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften nach den jüngsten Kursgewinnen nun vorerst abwarten, hieß ...

