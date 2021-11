DJ Aluflexpack von ASI nach Performance und Chain of Custody Standards zertifiziert

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Reinach (pts031/08.11.2021/18:00) - Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender internationaler Hersteller von flexiblen Premium-Verpackungslösungen und seit 2018 Mitglied der Aluminium Stewardship Initiative (ASI), hat im Oktober 2021 die ASI Performance Standard- und Chain of Custody Zertifizierung erhalten. Der ASI Performance Standard definiert Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien und -Kriterien mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsthemen in der Aluminium-Wertschöpfungskette zu adressieren. Aluflexpack freut sich, der Gemeinschaft ausgewählter weltweiter Unternehmen beizutreten!

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und des Geschäftsmodells von Aluflexpack. Seit über 40 Jahren verarbeitet Aluflexpack Aluminium zu hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen im industriellen Massstab für die wertvollsten und bekanntesten Marken führender europäischer und internationaler Unternehmen.

Als Lieferant zahlreicher führender Unternehmen ist sich Aluflexpack seiner Verantwortung und seiner wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen bewusst und verbindet Nachhaltigkeit mit der Herstellung von Produkten, die den Schutz von Lebensmitteln und Medikamenten auf nachhaltige Weise zum Ziel haben.

Überzeugt von allen Vorteilen, die mit der verantwortungsvollen Beschaffung von Aluminium verbunden sind, wählt die Gruppe ihre Lieferanten und Partner sorgfältig aus und handelt nach weltweiten Nachhaltigkeitsstandards: um Produktsicherheit, Qualität und optimale Haltbarkeit zu gewährleisten sowie die Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft auf ein Minimum zu beschränken - von der Materialbeschaffung über die Produktion und den Verbrauch bis hin zum Entsorgungsmanagement.

Das ASI Zertifizierungsprogramm wurde in einem umfassenden Konsultationsprozess mit zahlreichen Interessensgruppen entwickelt und ist die einzige umfassende freiwillige Initiative für Nachhaltigkeitsstandards in der Aluminium-Wertschöpfungskette. Der ASI Performance Standard definiert Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien und -Kriterien mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsfragen in der Aluminium-Wertschöpfungskette zu adressieren. Er enthält 59 Kriterien für die drei Nachhaltigkeitssäulen Governance, Umwelt und Soziales, die wichtige Themen wie biologische Vielfalt, Rechte indigener Völker und Treibhausgasemissionen umfassen.

Der ASI CoC-Standard legt die Anforderungen für die Schaffung einer Produktkette ("Chain of Custody") für Material fest, welches über die Wertschöpfungskette in verschiedenen nachgelagerten Sektoren produziert und verarbeitet wird. Die Umsetzung des ASI CoC Standards verknüpft geprüfte Praktiken in aufeinanderfolgenden Stufen der Lieferkette - zertifiziert nach dem ASI Performance Standard - mit den Produkten jener Entitäten, die von ASI-zertifiziert wurden.

Die unabhängigen, externen Audits der Produktionsstätten der Aluflexpack Gruppe wurden von der TÜV Rheinland Cert GmbH durchgeführt.

Fiona Solomon, Chief Executive Officer bei ASI, sagte: "ASI freut sich, Aluflexpack zur Erlangung der ersten doppelten ASI Zertifizierung in Kroatien für den Produktionsstandort Drnis sowie für die Chain of Custody Zertifizierung für den Standort Einsiedeln in der Schweiz zu gratulieren. Die Verpackungen, die Aluflexpack herstellt, gelangen in erster Linie in die Hände der Verbraucher. Mit der Chain of Custody Zertifizierung und der einer angemessenen Upstream-Materialbeschaffung kann Aluflexpack die nachhaltigen Eigenschaften von ASI-zertifiziertem Aluminium auf den Produkten einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln."

Johannes Steurer, CFO von Aluflexpack, kommentierte das Ergebnis mit den folgenden Worten:

"Als einer der führenden internationalen Hersteller von hochwertigen flexiblen Verpackungen sind wir stolz darauf, dass wir Produktionsstandards erreicht haben, die dem ASI Performance Standard und der Chain of Custody Zertifizierung entsprechen. Diese Anerkennung ist das Ergebnis von über 40 Jahren an Erfahrung, grossen Bemühungen und einem Bekenntnis zum Fortschritt. Wir freuen uns, dass unsere Leistungen von ASI anerkannt wurden. Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselfaktor für unsere zukünftige Entwicklung und wir wollen diesen Weg gemeinsam mit unseren Lieferanten und Partnern gehen. Letztendlich wird dies zu einem erheblichen Nutzen für alle Beteiligten, vor allem aber für unsere Kunden, führen."

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2021 auf ca. 1.324 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Ansprechpartner: Biko Hüster Tel.: +43 664 8581 139 E-Mail: biko.huester@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211108031 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 12:01 ET (17:01 GMT)