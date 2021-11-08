FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALPHA LITHIUM CORP. NEW 765 CA02075X1033
AB/FROM ONWARDS 08.11.2021 19:15 CET
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ALPHA LITHIUM CORP. NEW 765 CA02075X1033
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