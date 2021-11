Springt die Corona-Warn-App auf Rot, signalisiert sie Handlungsbedarf. Aber welche Schritte sind dann eigentlich notwendig, und welche Angebote gibt es dafür? Derzeit gehen die Corona-Zahlen wieder ordentlich in die Höhe. Es kann also auch in eurer Corona-Warn-App schnell passieren, dass euch ein erhöhtes Risiko angezeigt wird - die Ampel auf rot springt. Was ihr dann tun müsst, verraten wir euch hier. Mehr zum Thema Corona: Technologie, Wissenschaft, Mut statt Zufall, Humbug, Zögern Kein neues Corona: KI könnte die...

Den vollständigen Artikel lesen ...