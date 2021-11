Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 09. November: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, 9Monatszahlen 07:20 DEU: Medios, 9Monatszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.00 h, Analystencall 11.00 h) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ...

