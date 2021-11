Per Twitter hatte Elon Musk, reichster Mensch der Welt, darüber abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Anteile an Tesla verkaufen solle. Die Umfrage war aber möglicherweise nur ein Vorwand. Musk stehen milliardenschwere Zahlungen bevor. Am Wochenende stellte Tesla-Chef Elon Musk seine 62,5 Millionen starke Twitter-Gefolgschaft vor die Frage, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen solle oder nicht. Er, so der reichste Mensch der Welt, werde sich in jedem Fall daran halten. Das Votum war klar: 57,9 Prozent der Twitter-Nutzer:innen, die sich an der Wahl beteiligt hatten, stimmten für den Aktienverkauf. Die - abzusehende ...

