Gerade erst kam Tesla an der Börse auf einem neuen Höhepunkt an, da sorgte CEO Elon Musk am Wochenende wieder für ordentlichen Wirbel. Per Twitter fragte der derzeit reichste Mensch der Welt, ob er zehn Prozent seiner Anteile am Unternehmen verkaufen solle, um auf diesem Wege Steuern zu zahlen. Die Antwort darauf fiel recht eindeutig aus.Binnen 24 Stunden sprachen sich etwa 57 Prozent der Nutzer für diesen Plan aus. An das Ergebnis der eigens erstellten Umfrage will Musk sich nun auf jeden Fall halten. Schätzungen zufolge dürfte er damit, zumindest beim ...

