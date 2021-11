NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Chris Counihan nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Kunststoffkonzern vor. Der Analyst verwies auf die hohe Dividendenrendite von Covestro, er prognostiziert eine Dividende von 3,10 Euro je Aktie. Verglichen mit BASF mit einer ähnlich hohen Dividendenrendite, aktuell aber etwas geringer als jene von Covestro, stütze die Bewertung von Covestro deutlicher./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 15:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 15:13 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

