LILYSILK, eine weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben zu inspirieren, hat sich als offizieller Sponsor für die erste Oscar's Kids Pajama Party angemeldet. Die Online-PJ-Party wird von der Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Mitbegründerin von Oscar's Kids, Melissa Rauch, und Denise Albert von THE MOMS organisiert, um Geld für die lebenswichtige Forschung zu sammeln, die benötigt wird, um eine Heilung und neue Behandlungen für Krebserkrankungen bei Kindern zu finden.Bei der einstündigen Veranstaltung treffen sich Top-Mom-Influencer zu einem Gespräch mit Melissa Rauch sowie zu Auftritten der Zauberer Penn & Teller und der Musikerin Kate Micucci. Inspiriert von Oscar, einem Kind, bei dem DIPG diagnostiziert wurde und das unglaublich harte Tage in seinem Schlafanzug erlebte, steht die PJ-Party für das "Superheldenkostüm", das Kinder in den unvorstellbarsten Situationen tragen. Sowohl Rauch als auch Albert tragen LILYSILK-Pyjamas, um ihre Unterstützung für Oscar zu zeigen."Bei LILYSILK inspirieren wir Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben. Wir kümmern uns um die Menschen - und diese Sorge füreinander und für den Planeten ist unser Antrieb. Oscar's Kids PJ Party passt perfekt zu unserer Mission, und wir sind fest entschlossen, Wohltätigkeitsarbeit zu unterstützen, um Kindern wie Oscar zu helfen", sagte Isaac Lee, Brand Director bei LILYSILK.Getragen von den Werten der "Innovation für Nachhaltigkeit" sucht LILYSILK aktiv nach Möglichkeiten, seine soziale Verantwortung durch neue Geschäftsmodelle zu erfüllen, die einen nachhaltigen Lebensstil fördern. LILYSILK stellte nicht nur Schlafanzüge für die Veranstaltung zur Verfügung, sondern wurde von Oscar auch dazu inspiriert, eine eigene Serie von Seidenpyjamas für Kinder zu entwickeln. Das Sortiment wird aus 100 % natürlichen Premium-Materialien wie Maulbeerseide hergestellt und erhöht den Komfort von Kindern in ihrem Alltag - ganz gleich, in welchen Umständen sie sich befinden.Informationen zu LILYSILKBei LILYSILK (https://www.lilysilk.com/) möchten wir die Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil inspirieren. Unsere Sorge füreinander und für unseren Planeten ist unser Antrieb. "Nicht alle Seiden sind gleich" und unser Ziel ist es, weltweit als die beste Seidenmarke anerkannt zu werden.