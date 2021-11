Hamburg (ots) -O-Ton Schlussapplaus(0:26)Anmoderation:Glitzernder Schnee von der Decke, tosender Applaus und minutenlang Standing Ovations für "Disneys DIE EISKÖNIGIN - Das Musical" gestern Abend (8. November) bei der Deutschlandpremiere im Hamburger Stage Theater an der Elbe. Die wohl beliebtesten Disney Figuren Anna, Elsa und ihre Freunde verzauberten das Publikum mit ihren Abenteuern voller Herz, Humor und Magie. Vor drei Jahren feierte das Stück seine Premiere am Broadway und wurde sofort zum absoluten Musical-Hit. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in Hamburg waren von der farbenprächtigen und spektakulären Show restlos begeistert. Allen voran die prominenten Ehrengäste wie Schauspielerin Andrea Sawatzki, Moderator Jochen Schropp, Model Barbara Maier, der Sänger Smudo von den Fantastischen Vier und Schauspielerin Natalia Wörner:O-Ton Promi UmfrageSawatzki: Großartige Kostüme! Also ich bin wirklich überwältigt. Es war eine tolle Performance, tolle Sänger, tolles Ensemble. Also wirklich ganz, ganz toll. Schropp: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total begeistert! Ich kannte die Filme nicht, also ich bin da wirklich ganz jungfräulich rein, aber ich bin total geflasht. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper und es sind so viele Eindrücke und so viele Effekte, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich bin wirklich im Herzen berührt. Es ist toll und es hat Weltniveau. Barbara Maier: Es ist wirklich wunderschön, sehr magisch -also ich bin wirklich so in den Bann gezogen worden von der Eiswelt. Ich habe mittendrin sogar gedacht, mir wird kalt, also ich glaube, ich habe total mitgefiebert. Und dieses Bühnenbild ist unglaublich. Ich finde es sehr gut, es macht großen Spaß, weil es lustig ist. Dadurch, dass ich selber Töchter habe und den Film schon hundert Mal gesehen habe, ist es wie man sich so ein Hit-Album anhört und man möchte mitsingen. Und ich dachte die ganze Zeit, wie wird Olaf umgesetzt? Wird da jemand Kleinwüchsiges kommen und ein Kostüm anhaben oder wird es eine Projektion sein? Und diese wirklich total einfache Idee, die aber künstlerisch ganz schön herausfordernd ist: das es jemand ist, der singen kann, ein Puppenspieler ist, tanzen kann, eine Puppe spielen kann und dann auch noch nebenher selber so süß aussieht. (lacht) Natalia Wörner: Ich bin ziemlich begeistert. Ich finde es wirklich bombastisch. Und losgelöst von der Tatsache, dass diese Menschen ja alle sehr gut singen können, finde ich es unfassbar auffällig, was für tolle Schauspielerinnen das sind. Ich finde die Beiden in ihrer offensichtlichen Lust am Spiel total ansteckend. (01:32)Das Musical basiert auf dem erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten. Elsa verwandelt mit ihren unkontrollierbaren Kräften ihr Königreich Arendelle in eine winterliche Eislandschaft. Sie flüchtet ins Exil, um niemanden in Gefahr zu bringen. Vor allem nicht ihre geliebte Schwester Anna, die sich trotz aller Risiken mit Kristoff, seinem Rentier Sven und Schneemann Olaf auf eine abenteuerliche Reise begibt, um Elsa zu finden und zu retten. Für das Hamburger Musical wurden die Texte ins Deutsche übersetzt und die Geschichte um zwölf neue Songs ergänzt. Und ein Lied darf natürlich nicht fehlen: Wenn Elsa die deutsche Fassung -"Lass jetzt los"- des Oscar-prämierten Songs "Let it go" singt und sich die Bühne dank tausender glitzernder Kristalle und spezieller Lichteffekte in einen fantastischen Eispalast verwandelt, hält es keinen mehr auf den Plätzen. Für Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin - sie spielt die Eiskönigin Elsa - ist es eine große Ehre diesen Song jeden Abend auf der Bühne live zu singen - aber auch eine gewaltige Herausforderung:O-Ton Sabrina Weckerlin (Elsa)Man hat ganz viel Technik, die am Körper verstaut werden muss, man hat Kostüme, die sind so wundervoll, aber auch so wundervoll schwer (lacht). Also da muss man erst mal schauen, wie der ganze Körper damit umgeht. Und dann passiert da natürlich ganz viel Magie und es bedarf wahnsinniger Konzentration. Eine Herausforderung, aber großartig. (0:26)Noch schwerer hat es Antoine Banks Sullivan: der athletische Darsteller steckt in der Rentierpuppe Sven und läuft die ganze Show über auf allen Vieren mit Stelzen an Händen und Füßen. Dabei bewegt er sogar noch die Augen und Ohren des Rentiers! Absoluter Publikumsliebling ist der witzige Schneemann Olaf, der von Elindo Avastia gespielt wird. Olaf ist ein wenig unbedarft, leichtgläubig und naiv. Aber auch extrem liebenswert und fürsorglich gegenüber seinen Freunden, besonders gegenüber Anna und Elsa. Für Celena Pieper ist mit der Rolle der Prinzessin Anna ein Traum in Erfüllung gegangen:O-Ton Celena Pieper (Anna)Für mich ist es eine große Ehre, die Anna spielen zu dürfen und auf der Bühne performen zu dürfen. Anna und auch Elsa stellen einfach ein großes Vorbild für viele Mädchen dar, denn sie sind beide sehr stark. Es stehen zwei Frauen im Vordergrund und jetzt auch hier auf der Bühne, und das ist einfach eine große Ehre für mich. (0:18)Mit "Disneys DIE EISKÖNIGIN- Das Musical" setzt die Musical-Metropole Hamburg neue Maßstäbe. Exklusive Effekte, innovative Bühnentechnik und magische Szenen um die mystische Welt Arendelles haben gestern Abend das Publikum begeistert. Musical-Produzentin Kerstin Schnitzler hat eine spektakuläre Show geschaffen:O-Ton Kerstin SchnitzlerAlso die Show ist eine magische Reise, die einen einfach mal zwei Stunden so richtig entführt in eine andere Welt. Wo man abschalten kann und wo man beschwingt rausgeht und deshalb sollten alle einfach vorbeikommen, die mal eine gute Zeit haben wollen und abschalten wollen. (0:18)Abmoderation:Gestern Abend hat "Disneys DIE EISKÖNIGIN - Das Musical" im Hamburger Stage Theater an der Elbe Deutschlandpremiere gefeiert. Die zwei Schwestern Anna und Elsa mit ihren Gefährten nehmen ab sofort Musical-Fans mit auf eine abenteuerliche Reise durch eine kalte, aber traumhafte schöne Eislandschaft.