DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. November

=== 06:45 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:20 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +13,6 Mrd Euro zuvor: +13,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +14,8 Mrd Euro zuvor: +11,8 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London 09:00 Nordex, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu Neunmonatszahlen *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 11:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +20,0 Punkte zuvor: +22,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +17,0 Punkte zuvor: +21,6 Punkte 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK zu Schwarzbuch 2021/22 - "Im Fokus: Digitale Staats-Modernisierung", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR 13:00 DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, PK zur Corona-Lage nach der Kabinettssitzung, München 13:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Mainz *** 14:00 EU/EZB, Forum Bankenaufsicht (bis 10.11.), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:00) und EZB-Bankenaufsichtschef Enria (14:15) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:00 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede (per Videoaufzeichnung) bei einer gemeinsamen Konferenz (virtuell) von Federal Reserve Board, Bank of Canada, Bank of England und EZB *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) bei Konferenz von Fed, EZB, BoE und BoC zu "Central Banks and Inequality" 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Eau Clare 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 11.11.), Berlin - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow ===

