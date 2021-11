The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2021ISIN NameDE000LB1DT11 LBBW GM-FLOATER 17/21AT0000A19Y77 ERSTE GP BNK 14-21MTN1359XS1513744091 TUERKIYE GAR.BK 16/21 MTNUS92343VBY92 VERIZON COMM 14/24DE000SLB8056 LDSBK.SAAR IHS S.805XS0993155398 TURKEY 13/21 INTLFR0012299394 CIE F.FONCIER 14/21 MTNES0413860398 BCO DE SABADELL 14-21DE000DK0VG88 DEKA DL FESTZINS 19/21USU9273ACF04 VOLKSW.GRP AM. 18/21 FLRUSU9273ACE39 VOLKSW.GRP AM. 18/21 REGSDE000BLB2L93 BAY.LDSBK.IS. VAR