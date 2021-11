The following instruments on XETRA do have their first trading 09.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.11.2021Aktien1 CA19260U1084 CoinAnalyst Corp.2 US64082B1026 NerdWallet Inc.3 CA50203F2052 Li-Metal Corp.4 US8337921048 Sodexo S.A. ADR5 US9191343048 Valéo S.E. ADR6 SG1AI1000008 Golden Energy & Resources Ltd.7 SG1I53882771 SIA Engineering Co. Ltd.8 US62526P1093 Mullen Automotive Inc.9 CA80100R4089 Sangoma Technologies Corp.Anleihen/ETF1 XS2406915236 Highland Holdings S.A.r.L.2 XS2391850703 European Investment Bank (EIB)3 NO0011147126 Global Agrajes S.L.4 XS2406914346 Highland Holdings S.A.r.L.5 DE000LB2BJB6 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BJC4 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BJD2 Landesbank Baden-Württemberg8 XS2406913884 Highland Holdings S.A.r.L.9 XS2393511071 International Bank for Reconstruction and Development10 LU2059756754 Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF11 LU2059756598 Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF12 LU2278080713 Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF - 1C13 IE000GWA2J58 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D14 IE0002EI5AG0 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - 2C EUR Hedged