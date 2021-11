DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CECONOMY - Der Chef von Media Markt und Saturn geht in die Offensive: Bis zu 35 neue Mega-Filialen sind geplant. Mit schnellen Lieferungen will er Amazon angreifen. In der Nacht zu Montag wurden die Handelsketten derweil von einem Cyberangriff getroffen. (Handelsblatt)

PIMCO - Die US-Fondsgesellschaft Pimco stimmt die Anleger auf turbulente Zeiten ein. Seit 2008 hätten die Notenbanken mit ihren Hilfen die Kursschwankungen an den Märkten im Zaum gehalten, sagt Andrew Balls, der Anleihechef der Allianz-Tochter, im Gespräch. Das sei nun mit der geldpolitischen Wende der US-Notenbank vorbei. Anleger müssten sich auf mehr Volatilität einstellen, gepaart mit niedrigeren Renditen über alle Anlageklassen hinweg. (Handelsblatt)

TOSHIBA - Der Industriekonzern Toshiba erwägt eine Aufspaltung. Dies sei eine Option, teilte der japanische Konzern mit. Medienberichten zufolge könnten nach einer Aufspaltung drei neue Unternehmen entstehen. Diese würden sich jeweils auf die Bereiche Infrastruktur, Geräte und Halbleiter spezialisieren. (Financial Times)

November 09, 2021 00:39 ET (05:39 GMT)

