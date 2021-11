Elon Musk hat einmal mehr mit einer unkonventionellen Vorgehensweise auf sich aufmerksam gemacht und dürfte damit erneut den Blick der US-Börsenaufsicht auf sich ziehen. Per Twitter hatte der Unternehmensgründer abstimmen lassen, was mit einem Zehntel seiner Tesla-Anteile geschehen soll. Da er sich kein Gehalt zahle, wäre die Realisierung von Kursgewinnen für ihn die einzige Möglichkeit, seine Steuern zu begleichen. An der Abstimmung konnte jeder teilnehmen. Aktionäre von Tesla freuten sich über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...