Reinach (pta007/09.11.2021/07:00) - DIE MONTANA AEROSPACE AG MELDET SOLIDE ZAHLEN FÜR DAS 3. QUARTAL 2021 MIT DEUTLICHEM UMSATZWACHSTUM IM VERGLEICH ZUM VORJAHRESZEITRAUM. DAS BEREINIGTE EBITDA KONNTE IM VERGLEICH ZUM 3. QUARTAL 2020 UM +35% GESTEIGERT WERDEN. DARÜBER HINAUS GIBT ES STARKE INDIKATOREN FÜR EINE ANHALTEND STABILE ERHOLUNG DES LUFTFAHRTSEKTORS AUS DER COVID-19 KRISE.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft", mit ihren operativen Tochter-gesellschaften "Gruppe" oder "Montana Aerospace") - ein führender, hoch vertikal integrierter Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten - veröffentlicht nach dem erfolgreichen Börsengang im Mai heute den Finanzbericht für das dritte Quartal 2021, der das gestärkte Vertrauen in einen sich rasch erholenden Markt ab dem Jahr 2022 widerspiegelt. Zudem prüft die Montana Aerospace die Option einer Kapitalerhöhung.

BESCHLEUNIGUNG DER WACHSTUMSSTRATEGIE DURCH EINE SCHNELLE UND STABILE ERHOLUNG INNERHALB DER UNTERNEHMENSSEKTOREN

Als gesamte Unternehmensgruppe sind wir sehr stolz darauf, dass uns unsere Unternehmensmission - bestehend aus der Verfolgung langfristiger Ziele bei gleichzeitiger Entschlossenheit zu einer engagierten Wachstumsstrategie - uns inmitten eines sehr spannenden Marktumfelds an die Spitze unserer Peergroup in der Branche gebracht hat.

Die Zeiten sind nach wie vor turbulent, und die Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich noch immer in der finanziellen Leistung und den operativen Fähigkeiten der meisten Unternehmen wider. Allerdings hat die Krise etablierten Akteuren wie uns, die über eine solide finanzielle Basis verfügen, die Möglichkeit geboten, ihre Positionierung weiter zu verbessern. Dies hat unter anderem zu einem neuem Allzeithoch bei den M&A-Aktivitäten im Markt geführt, mit weiteren interessanten Möglichkeiten für die nahe Zukunft.

Angesichts dieses Marktumfeldes sehen wir dem vor uns liegenden Konjunkturzyklus erwartungsvoll und positiv entgegen. Die Erholung des Geschäftsreiseverkehrs sowie die steigenden Impfraten in den wichtigsten Märkten veranlassen weiter zu einem positiven Ausblick und führen bereits jetzt zu einem deutlichen Anstieg bei unseren Vertragsabschlüssen im Luftfahrtsektor (Gesamthöhe EUR 4,3 Mrd., Stand: Oktober 2021).

M&A ALS TEIL DER MONTANA AEROSPACE DNA

Neben einem starken organischen Wachstum hat sich Montana Aerospace seit dem ersten Tag auf eine nachhaltige Build-and-Buy-Strategie konzentriert. Am 7. September 2021 haben wir den Vertrag zur Übernahme von ASCO Industries unterzeichnet, wobei der Abschluss dieser Transaktion noch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Die Asco-Gruppe ist ein führender Zulieferer und Entwicklungspartner von High-End-Komponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie mit vier Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada mit rund 1.200 Mitarbeitern. Dabei erwirtschaftete Asco in den Jahren 2018-2020 einen Jahresumsatz von bis zu EUR 260 Mio.

Montana Aerospace hat sich im Lauf der letzten zehn Jahre konsequent weiterentwickelt, vom Lieferanten im Bereich Extrusion zum hochgradig integrierten Komplettanbieter für die Luftfahrtindustrie. Durch die Übernahme von Asco Industries will Montana Aerospace seine Kompetenzen in den Bereichen Produktdesign, Testung- und Herstellung von Hartmetallkomponenten und -baugruppen für Tragflächen- und Rumpfstrukturen weiter ausbauen.

Seit dem Börsengang hat Montana Aerospace auch die verbleibenden 25 % des bereits mehrheitlich zur Gruppe gehörenden südamerikanischen Energiegeschäfts erworben. Diese Transaktion eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit einer weiteren Akquisition, welche große Chancen im amerikanischen Energie- und E-Mobility Markt, unter anderem für weiteres Upcycling, bietet.

IM DRITTEN QUARTAL 2021 OPERATIV AUF KURS

In den ersten drei Quartalen 2021 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 548,3 Mio., der 14,1% über dem Vorjahreswert von EUR 480,6 Mio. und rund EUR 200 Mio. über den Halbjahreszahlen 2021 liegt. Das konstante Tempo der Umsatzsteigerung auf Quartalsbasis spiegelt den stetigen Zuwachs an Marktanteilen und die allmähliche Erholung der Märkte in Richtung des Niveaus vor der Covid-19 Krise wider. Das starke Wachstum in der Luftfahrt im dritten Quartal reflektiert außerdem die positive Dynamik des Marktes (+38% gegenüber Q2 2021/+50% gegenüber Q3 2020).

Das EBITDA in den ersten neun Monaten 2021 erreichte um einmalige und nicht operative Effekte bereinigt EUR 43,0 Mio. und lag damit deutlich über dem Niveau von EUR 38,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA hat sich im Quartalsvergleich zum Q2 2021 fast verdoppelt und unterstreicht damit unser Ziel, das EBITDA überproportional zum Umsatz zu steigern. Sowohl das Ergebnis (unbereinigt + EUR 0,6 Mio.) als auch der Cashflow aus den laufenden Geschäftstätigkeiten (+ EUR 1,7 Mio.) waren im dritten Quartal 2021 - wenn auch nur leicht - positiv und bestätigen die Erholung des Geschäfts.

Wie bereits im Halbjahresbericht dargelegt, blieb der Luftfahrtsektor bis Mai 2020 von der Covid-19 Krise mehr oder weniger unberührt. Ein Vergleich der Umsätze mit dem Vorjahr zeigt daher immer noch einen Rückgang von etwa 8%. Allerdings stieg der Umsatz in Q3 2021 gegenüber Q3 2020 um fast 50%. Den größten Umsatzbeitrag im Vergleich zu 2020 lieferte der Energiesektor, der im Q3 2021 einen Nettoumsatz von EUR 270,1 Mio. erwirtschaftete und damit einem Anstieg von rund 32 % entspricht. Der Bereich E-Mobility konnte nicht nur von einer negativen zu einer positiven Marge und damit in die Gewinnzone gelangen, sondern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch einen Umsatzanstieg von fast 32% auf insgesamt EUR 82,9 Mio. verzeichnen.

Wir bestätigen unsere im Halbjahresbericht 2021 gegebene Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von rund 750 Millionen Euro.

WINDOW OF OPPORTUNITY

Rund ein halbes Jahr nach dem Börsengang stellen wir fest, dass die Möglichkeiten auf dem Markt hinsichtlich zusätzlicher Work-Packages sowie wertsteigernder Fusionen und Übernahmen sich früher als erwartet eröffnen und die Konsolidierung in der Luftfahrtindustrie schneller voranschreitet als ursprünglich vermutet. Wenige Monate nach dem Börsengang der Montana Aerospace nimmt das Unternehmen mit der unterzeichneten Vereinbarung über die Übernahme von Asco eine sehr aktive Rolle in dieser Konsolidierung der Luftfahrtindustrie ein, und prüft derzeit auch weitere ähnliche Übernahmen, um den Wachstumspfad weiter fortzusetzen.

Aus diesem Grund prüft Montana Aerospace - obwohl das Unternehmen nach dem Börsengang noch über hohe liquide Mittel verfügt und den Anforderungen des bestehenden IPO-Lock-Ups und den Marktbedingungen unterliegt - die Option einer Kapitalerhöhung von bis zu maximal 8 Mio. Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital, frühestens mit 15. November 2021, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Ziel ist es, das organische Wachstum und die M&A-Aktivitäten weiter zu beschleunigen, einschließlich und vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen im Rahmen der laufenden Übernahme der Asco-Gruppe. Montana Aerospace hält aktuell die Marktbedingungen und das Umfeld für eine Kapitalaufnahme am Markt für günstig und beabsichtigt durch eine Stärkung der Cash-Position ein aktiver und relevanter Partner in dem sich beschleunigenden Konsolidierungsprozess zu sein. Mit einer potenziellen Kapitalerhöhung würde auch die Liquidität der Aktie weiter gestärkt und verbessert werden.

Im Zusammenhang mit einer potenziellen Kapitalerhöhung hat sich die Montana Tech Components AG, Mehrheitsaktionärin der Montana Aerospace und Darlehensgeberin eines Hybriddarlehens an die Montana Aerospace in Höhe von CHF 169,4 Mio., verpflichtet, diesen Darlehensbetrag zu marktüblichen Bedingungen in Aktien der Montana Aerospace zu wandeln. Dies würde im Falle einer separaten Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen, wobei gleichzeitig auf einen Teil des Rückzahlungsbetrags mit einem bedeutenden Abschlag zugunsten von Montana Aerospace verzichtet werden würde. Dieser Schritt würde die Liquidität und die Eigenkapitalposition der Montana Aerospace Gruppe weiter stärken, die Nettoverschuldung verringern und somit unsere Expansionspläne unterstützen.

"Die Veränderungen auf dem Markt bieten unglaubliche Chancen. Montana Aerospace ist bestrebt, das Marktwachstum nicht nur im Jahr 2021, sondern vor allem ab 2022 zu übertreffen. Wir freuen uns sehr, die Ergebnisse unserer Bemühungen im letzten Quartal bestätigt zu sehen: ein konstantes Umsatzwachstum bei überproportionalem Wachstum des EBITDA", sagt Michael Pistauer, CFO von Montana Aerospace.

Den vollständigen Bericht über das erste Halbjahr 2020 finden Sie unter Montana Aerospace - Investors (montana-aerospace.com) ( https://www.montana-aerospace.com/investors/ )

Ansprechpartner für Investor Relations: Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse: Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

