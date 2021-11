DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2021



09.11.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2021 - Kundenverträge: + 760.000 auf 26,41 Mio. Verträge - Umsatz: + 4,6 % gegenüber Vorjahr auf 4,168 Mrd. EUR - EBITDA operativ: + 4,3 % auf 955,1 Mio. EUR - trotz hoher Investitionen in Zukunftsthemen bei 1&1 und IONOS - EBIT operativ: + 7,8 % auf 604,5 Mio. EUR - EPS operativ: + 22,5 % auf 1,69 EUR - Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt

Montabaur, 9. November 2021. Die United Internet AG blickt auf erfolgreiche erste 9 Monate 2021 zurück. Die Gesellschaft hat in neue Kundenverträge sowie den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 760.000 auf aktuell 26,41 Mio. Verträge gesteigert werden. Dabei kamen im Segment "Consumer Access" 440.000 und im Segment "Business Applications" 240.000 Verträge hinzu. Weitere 80.000 Verträge wurden im Segment "Consumer Applications" gewonnen. Der Umsatz auf Konzernebene stieg in den ersten 9 Monaten 2021 von 3.984,7 Mio. EUR um 4,6 % auf 4.167,9 Mio. EUR. Das EBITDA verbesserte sich deutlich von 896,4 Mio. EUR auf 994,5 Mio. EUR und das EBIT von 541,6 Mio. EUR auf 643,9 Mio. EUR. In diesen Ergebniskennzahlen enthalten ist ein (periodenfremder) positiver Ergebniseffekt in Höhe von insgesamt 39,4 Mio. EUR aus dem Geschäftsjahr 2020, von denen 19,2 Mio. EUR der überhöhten MBA MVNO Vorleistungsabrechnung im 3. Quartal 2020 zuzuordnen sind. 1&1 hat am 15. Februar 2021 ein - nach Prüfung durch die EU-Kommission - verbessertes Angebot von Telefónica Deutschland für National Roaming und damit verbunden rückwirkend ab 1. Juli 2020 auch für MBA MVNO-Vorleistungen verbindlich angenommen. Das neue Angebot sieht wieder jährlich sinkende Datenpreise vor, vergleichbar mit den Preismechanismen der ersten fünf Jahre des MBA MVNO-Vertrags. Bei einer periodengerechten Zuordnung der vorgenannten Effekte entwickelte sich das Ergebnis wie folgt: Das operative EBITDA stieg in den ersten 9 Monaten 2021 von 915,6 Mio. EUR im Vorjahr um 4,3 % auf 955,1 Mio. EUR und das operative EBIT von 560,8 Mio. EUR um 7,8 % auf 604,5 Mio. EUR. In den Ergebniskennzahlen enthalten sind initiale Kosten für den Bau des 1&1 5G-Mobilfunknetzes in Höhe von -24,5 Mio. EUR (Vorjahr: -8,4 Mio. EUR) sowie -24,8 Mio. EUR angekündigte Investitionen von IONOS für eine Produkt- und Vertriebsoffensive mit Schwerpunkten beim Cloud-Geschäft und der weiteren Internationalisierung. Das Ergebnis pro Aktie (EPS) stieg von 1,33 EUR im Vorjahr auf 1,80 EUR. Auch im EPS sind der (periodenfremde) positive Ergebniseffekt (EPS-Effekt: +0,11 EUR) sowie im Vorjahr die überhöhte MBA MVNO Vorleistungsabrechnung (EPS-Effekt: -0,05 EUR) enthalten. Bei einer periodengerechten Zuordnung dieser Effekte stieg das operative EPS von 1,38 EUR um 22,5 % auf 1,69 EUR und das operative EPS vor PPA von 1,73 EUR um 14,5 % auf 1,98 EUR. Ausblick 2021

Nach erfolgreichen ersten 9 Monaten 2021 bestätigt die United Internet AG ihre im August 2021 erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2021 und erwartet unverändert ein Umsatzwachstum auf ca. 5,6 Mrd. EUR sowie einen Anstieg des operativen EBITDA auf ca. 1,25 Mrd. EUR (ohne Berücksichtigung des periodenfremden Ertrags von 39,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des National Roaming Vertrags). Im erwarteten EBITDA enthalten sind unverändert initiale Kosten von ca. 30 Mio. EUR für den 1&1 5G-Netzaufbau und ca. 40 Mio. EUR für die Produkt- und Vertriebsoffensive von IONOS. Eine Kennzahlen-Übersicht sowie die Quartalsmitteilung Q3 2021 stehen unter www.united-internet.de zur Verfügung.





Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.950 Mitarbeitenden, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts.

Ansprechpartner

United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2020 der United Internet AG auf Seite 57 zur Verfügung.

09.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de