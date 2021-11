Der Name ist eigentlich Programm: Helfer der Armen und Verteidiger der Gerechtigkeit, dafür steht ROBINHOOD. Und gerade der ist nun Opfer eines Cyber-Angriffes geworden. Unautorisierte Eindringlinge hatten in der vergangenen Woche Zugriff auf persönliche Daten von zahlreichen Nutzern erlangt und Lösegeld verlangt. Bei der Attacke sind nach bisherigen Erkenntnissen E-Mail-Adressen von rund 5 Mio. Kunden und volle Namen von weiteren etwa 2 Mio. erbeutet worden. ROBINHOOD geht nicht davon aus, dass sensiblere Informationen wie Bankverbindungen oder Sozialversicherungsnummern entwendet wurden oder Nutzer finanzielle Verluste erlitten. Das Unternehmen verständigte nach dem Angriff vom 3. November nach eigenen Angaben rasch die Justizbehörden und schaltete eine externe IT-Firma ein. Unternehmensangaben zufolge ist die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen. Ob es zur Zahlung des verlangten Lösegelds gekommen ist, dazu machte das Unternehmen vorerst keine Angaben. Klar ist jedoch: Der Online-Broker hatte schon in der Vergangenheit Probleme mit Hackern gehabt.



