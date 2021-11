Vierundzwanzig weibliche leitende Angestellte wurden bei den WeQual Awards für ihre herausragenden Beiträge zum Geschäft einiger der größten Konzerne in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anerkannt. Die Mission von WeQual besteht darin, die schleppenden Fortschritte bei der Ernennung von Frauen in Führungspositionen in Angriff zu nehmen.

Seit die WeQual Awards ins Leben gerufen wurden, sind bereits mehr als 35 Prozent der Gewinnerinnen früherer WeQual Awards in Großbritannien, der EMEA- und der APAC-Region und allen Teilen Amerikas in die Vorstände bedeutender Unternehmen weltweit berufen worden.

Die 24 WeQual-Preisträgerinnen, jeweils eine Stufe unter Group ExCo- oder Group C-Suite-Führungskräften, werden automatisch in den WeQual Club aufgenommen. Sie gesellen sich damit zu den 144 hochrangigen Führungskräften, die dem Club bereits angehören. Die Gewinnerinnen der einzelnen Kategorien werden im Januar 2022 bekanntgegeben.

Die 24 WeQual-Finalisten für die EMEA-Region 2021:

Kategorie Technologie

- Cecile Bartenieff, COO of Global Banking Investors Solutions und Global Head of Technology Operations, Société Générale.

- Patricia Beau, Chief Technology Officer Lead Partner For Consumer Healthcare, Sanofi.

- Miruna Senciuc, CEO, Romanian Branch, BNP Paribas Personal Finance.

Kategorie Marke

- Mia Claselius, Vice President, Head of Communications, ABB Electrification, ABB Ltd.

- Noémie Ellezam, Group Chief Digital Strategy Officer, Société Générale.

- Anjana Srinivasan, Chief Operating Officer HSBC Global Marketing, HSBC Holdings plc.

Kategorie Transformation

- Naina Bhattacharya, Chief Information Security Officer, Danone.

- Christiane Lindenschmidt, Chief Digital and Data Officer, Markets and Securities Services, HSBC Holdings Plc.

- Chafika Chettaoui, Group Chief Data Officer, Suez.

Kategorie Kommerz

- Anne O'Leary, Chief Executive Officer, Vodafone Ireland, Vodafone Group Plc.

- Filipa Martins, Managing Director/CEO, Portugal, Edenred.

- Mieke De Schepper, Executive Vice President und Managing Director, Asia-Pacific, Amadeus IT Group.

Kategorie Finanzen

- Anna Dimitrova, Chief Financial Officer und Strategy Director bei Vodafone Deutschland

- Daria Dodonova, Chief Financial Officer, Magyar Telekom, Deutsche Telekom.

- Camila Japur, CFO Emerging Businesses, Ericsson.

Kategorie Geschäftsentwicklung

- Arancha Cordero, Chief Growth Officer Waters, Danone.

- Susan Uthayakumar, President, Sustainability Business Division, Schneider Electric.

- Bettina Möckel, Vice President Corporate Business Development, QIAGEN.

Kategorie Beschaffung und Lieferkette

- Sigrid Brendel, Head of Global Procurement, CPO, Campari Group.

- Jessica Nordlinder, Chief Procurement Officer, Essity.

- Francesca Gamboni, Senior Vice President Global Supply Chain Groupe Stellantis, Stellantis.

Kategorie Menschen Kultur

- Audra Jenkins, Chief Diversity Inclusion Officer, Randstad North America.

- Cecilia Hallengren, Senior Vice President, People and Culture, Volvo Group Trucks Technology, Volvo Group.

- Tina Mylon, SVP, Talent and Diversity, Schneider Electric.

