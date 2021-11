DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

11880 Solutions AG mit erfolgreicher Neun-Monats-Bilanz 2021: Umsatz gegenüber Vorjahr deutlich gestiegen, EBITDA stark verbessert



09.11.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 9. November 2021 - Die 11880 Solutions AG hat die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich abgeschlossen: Zum 30.09.2021 stieg der Umsatz gegenüber Vorjahr um 17,6 Prozent und lag auf Konzernebene bei 42,9 Millionen Euro (30.09.2020: € 36,5 Mio.). Das erwirtschaftete EBITDA wuchs um 77,3 Prozent auf 4,1 Millionen Euro (30.09.2020: € 1,8 Mio.). Das Digitalgeschäft trug in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 33,4 Millionen Euro (30.09.2020: € 27,3 Mio.) zum Gesamtumsatz bei. Das EBITDA verbesserte sich in diesem Geschäftsbereich auf 4,0 Millionen Euro (30.09.2020: € 2,4 Mio.). Auch im Segment Telefonauskunft gelang dem Unternehmen erneut ein leichter Umsatzanstieg auf 9,5 Millionen Euro (30.09.2020: € 9,2 Mio.). Das EBITDA war mit 0,1 Millionen Euro auch in diesem Geschäftsbereich leicht positiv (30.09.2020: € -0,1 Mio.). Auch nach dem Ende Oktober gemeldeten Cyber-Angriff, der einen Großteil der operativen Unternehmensprozesse kurzzeitig außer Kraft setzte, hält die 11880 Solutions AG an ihrer zu Beginn des Jahres ausgegebenen Prognose für 2021 fest. Demnach strebt die Gesellschaft einen Umsatz zwischen 54,8 und 60,6 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 3,1 und 4,3 Millionen Euro an. "In beiden Geschäftssegmenten unseres Unternehmens haben wir in diesem Jahr bisher eine hervorragende Performance gezeigt", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Noch können wir die Folgen des Cyber-Angriffs jedoch nicht final bewerten, halten aber natürlich nichtsdestotrotz an unserem Wachstumskurs fest. Dafür entwickeln wir bereits weitere Produktangebote und prüfen Möglichkeiten, unsere Geschäftsfelder zu erweitern. Innovation und Time-to-Market sind die wichtigsten Kriterien auf unserem Weg zur Nummer 1 bei der Online-Vermarktung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland." Den Neun-Monats-Bericht 20201 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte





Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

09.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de