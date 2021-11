Genf (awp) - Beim Biotechunternehmen Relief Therapeutics kommt es zu Veränderungen in der Organisation und den jeweiligen Zuständigkeiten. So wird Anthony Kim zum Senior Vice President und Leiter der kommerziellen Aktivitäten in den USA ernannt. Paolo Galfetti wiederum wird künftig die kommerziellen Aktivitäten in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...