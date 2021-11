DJ Unicredit verkauft Anteil an Yapi Kredi für 300 Mio EUR

Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit steigt bei der türkischen Bank Yapi Kredi aus. Unicredit verkauft fast ihren gesamten Anteil an der Yapi ve Kredi Bankasi AS für 300 Millionen Euro an die türkische Unternehmensgruppe KOC Holding AS, um ihre Kapitalkraft zu stärken, wie die Bank am Montagabend mitteilte.

KOC Holding werde einen Anteil von 18 Prozent an Yapi Kredi im Rahmen eines Aktienkaufvertrags erwerben werde, den die Unternehmensgruppe bereits 2019 mit Unicredit unterzeichnet habe. Die restlichen 2 Prozent ihrer Beteiligung an Yapi Kredi sollen auf dem Markt verkauft werden.

Die Transaktion wird sich laut der Mitteilung insgesamt im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich positiv auf die konsolidierte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) auswirken, ein wichtiger Maßstab für die Stärke einer Bank.

Unicredit rechnet für dieses Jahr aber auch mit einer Belastung von etwa 1,6 Milliarden Euro, was auf die Neubewertungsrücklage für Fremdwährungen für die Yapi-Kredi-Beteiligung zurückzuführen sei.

November 09, 2021 01:52 ET (06:52 GMT)

