Spannung bei BioNTech: Der Corona-Impfstoffhersteller aus Mainz legt am Dienstag die Zahlen für das dritte Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollen in einer Analystenkonferenz (14.00 Uhr) über neue Entwicklungen informiert werden. Die Aktie von BioNTech erholt sich derweil schon vor der Präsentation.Nachdem der Kooperationspartner Pfizer vor Kurzem die Jahresziele erhöht hat, sind die Erwartungen an BioNTech hoch. Die Analysten erwarten für Q2 einen Umsatz von fünf Milliarden Euro. Das ...

