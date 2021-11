DGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme

SBF unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme eines Spezialisten für den Innenausbau von Zügen



09.11.2021 / 08:30

Letter of Intent für Mehrheitsbeteiligung an deutschem Unternehmen für den Innenausbau von Zügen unterschrieben

Transaktion würde den Lieferscope im Geschäftsbereich "Schienenfahrzeuge" weiter vergrößer

Übernahme trägt unmittelbar zum weiteren Umsatz- und Ergebniswachstum bei Leipzig, 9. November 2021 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge und die Industrie, geht einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie. Der SBF-Vorstand hat mit einem deutschen Unternehmen für den Innenausbau von Zügen eine Absichtserklärung für eine Mehrheitsbeteiligung unterzeichnet. In Kürze wird die Due-Diligence-Prüfung beginnen, deren positiver Ausgang Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme ist. SBF verspricht sich von der Transaktion weitreichende Synergieeffekte und eine Ausweitung der Produktpalette.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG kommentiert: "Wir prüfen regelmäßig Optionen, um unser Produktportfolio strategisch auszubauen und weiter zu optimieren. In unserem Geschäftsbereich ,Schienenfahrzeuge' wollen wir weiterwachsen und konzentrieren uns auf Innenkomponenten von Personenzügen. Die Übernahme eines Spezialisten für komplementäre Interieurprodukte würde unsere bestehende erfolgreiche Produktpalette sinnvoll ergänzen."



Der Übernahmekandidat ist ein langjährig erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das sich auf den Innenausbau von Personenzügen spezialisiert hat. Die Herstellung der Interieur-Produkte für Schienenfahrzeuge erfolgt in einem modernen Maschinenpark in Deutschland. Der jährliche Umsatz liegt im hohen einstelligen Millionenbereich.



Weitere Details zu dieser Transaktion werden nach einem positiven Abschluss des Due-Diligence-Prozesses veröffentlicht. Darüber hinaus führt der SBF-Vorstand aktuell Gespräche mit einem Übernahmekandidaten, der auf Elektronikkomponenten spezialisiert ist.



Über die SBF-Gruppe:

SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung" bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:



Kirchhoff Consult AG

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

