Cedar Realty Trust: Einzelhandelsimmobilien-REIT mit +63% trotz roter Zahlen! >>> PULLBACK-SETUP mit CDR! <<<

Aktie trotz mieser Kennzahlen im mittelfristigen Aufwärtstrend. Jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeit für Long Trade bei Cedar Realty Trust (CDR)!?!

Symbol: CDR ISIN: US1506026053

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der Immobilien-REIT hatte bereits lange vor dem Corona-Lockdown Federn lassen müssen, befindet sich aber wieder in einem Aufwärtstrend. Im Halbjahresvergleich steht das Wertpapier mit über 63 Prozent im Plus. Die Pullback-Formation bildete in den letzten Tagen eine saubere Unterstützung über dem 20er-EMA aus.

Chart vom 08.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 22.63 USD





Meine Expertenmeinung zu CDR

Meinung: Der Immobilien-REIT hat sich auf den Einzelhandel spezialisiert. Bereits vor dem Lockdown schrieb das Unternehmen regelmäßig Verluste. Umso mehr überrrascht daher die Kehrtwende im Chart.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze und platzieren Trigger und Stoppp Loss ober- und unterhalb. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 3. November an. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst wieder im Februar kommenden Jahres auf der Agenda, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CDR.

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/cedar-realty-trust-immobilien-reit-mit-63-trotz-roter-zahlen/