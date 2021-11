Lernverdruss, Desinteresse, Überforderung und Prüfungsangst - das Lernen steckt in einer Imagekrise. Schuld daran sind reizlose Inhalte und überzogene Erwartungen. Wir müssen die Lust an Bildung zurückgewinnen, sonst bleibt das Postulat des lebenslangen Lernens nur eine bedeutungslose Phrase. Wer vergleicht, wie die großen Aufklärer um Immanuel Kant und John Locke einst über das Lernen sprachen, erschrickt beim Gedanken daran, was daraus geworden ist: Bei Kant ist von einem mit dem "Gefühl der Lust" verbundenen Lernen als unverzichtbares Mittel zur Bildung und Bewahrung eines "fröhlichen Herzens" die Rede, das zugleich als wesentliche Bestimmung den Menschen charakterisiert. Locke ...

