Der Corona-Online-Shopping-Boom ist vorbei und der Bezahldienst wächst nicht mehr so stark. Im dritten Quartal kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 13 % auf 6,2 Mrd. $. Der Gewinn legte um 6 % auf 1,1 Mrd. $ zu. Zum abflauenden Wachstumstempo kam auch eine Senkung der Jahresprognose dazu. In der Nachbörse gab es dafür ein Minus von 5 %, obwohl PAYPAL eine vielversprechende Kooperation mit AMAZON bekanntgab. Der Onlinehändler will US-Kunden ab 2022 Zahlungen über die PAYPAL-Tochter Venmo erlauben. Die Unterstützungszone zwischen 215/217 $ steht zur Disposition, womit ein Verkaufssignal droht.



