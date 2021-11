Der DAX kämpft am Dienstag weiter um die Marke von 16.000 Punkten und notiert im frühen vorbörslichen Geschäft knapp darüber. Viele Anleger sind angesichts wichtiger Inflationsdaten aus den USA vorsichtig und warten ab. Daran ändern die neuen Höchststände an der Wall Street vom Vortag wenig. Am Dienstag veröffentlichen offizielle US-Stellen zunächst die Erzeugerpreise, später in der Woche folgen die Verbraucherpreise. Zuletzt waren die Preise stark gestiegen und hatten damit die Inflationsangst ...

