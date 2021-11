Daten von 2.000 weltweit verteilten Kunden mit Einblicken führender Vertreter der Wirtschaftstransformation von THG Ingenuity, Wayfair, gohenry, Wave, LAUDA, Funda, WaterAid und der Universität Brüssel

eCommerce-Ausgaben sind 2020 um 99 gestiegen

Investitionen in die Mitarbeiterzufriedenheit sind 2020 um 72 gestiegen

Jitterbit, ein im Bereich API-Transformation tätiges Unternehmen, hat erstmals einen Bericht über Integrationstrends herausgegeben. Er bietet einen einzigartigen Überblick über die Reaktionen der Unternehmen auf die erheblichen Herausforderungen der weltweiten Pandemie und wie sie gestärkt daraus hervorgehen.

