cogia AG: Bevorzugter Partner eines der weltweit größten Marktforschungsunternehmens



09.11.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zum wiederholten Mal hat Cogia einen Auftrag erhalten von einem der weltweit größten Marktforschungsunternehmen, das zunehmend seine Studien und Reports durch Daten aus dem Web anreichert. Denn die stetig wachsende Nutzung von Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube, von Blogs oder Foren hat dazu geführt, dass Menschen hier jederzeit über Unternehmen, Produkte, Marken und Services kommunizieren und dadurch eine größere Macht und stärkeren Einfluss gewonnen haben als je zuvor.



Cogia fungiert dabei als Datenlieferant und hat sich bewährt in der Beschaffung von Posts aus je spezifischen Foren, Blogs und Social Media, die als Material für bestimmte Marktanalysen dienen. Pascal Lauria, CEO der Cogia AG, freut sich: "Die erneute Beauftragung von Cogia zeigt, dass man nicht nur unsere Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit schätzt, sondern auch unsere technologische Kompetenz".



Selbst Daten aus schwierigsten Quellen kann Cogia erfassen, dank seiner speziellen Crawling- und Extraktionsverfahren, die jederzeit an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden können. So stellt Cogia der Marktforschung wertvolle Kommentare und Stimmen zur Verfügung, die deren Analysen anreichern.



Über die Cogia AG:

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.



