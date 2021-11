Unterföhring (ots) -Neuer Sendeplatz in der Prime Time: "Zervakis & Opdenhövel. Live." läuft ab sofort immer mittwochs, um 21:15 Uhr, zwei Stunden live auf ProSieben - direkt nach "TV total".Los geht es am 10. November u.a. mit diesen Themen:Corona. Die Zahlen steigen, die Regeln werden strenger. Aber wie ernsthaft werde ich beim Besuch von Clubs und Restaurants tatsächlich kontrolliert - und was bedeutet das für mich? ZOL macht den Test und nimmt das Geschäft mit gefälschten Impfausweisen genauer unter die Lupe."TV total". Nach fast sechs Jahren kehrt die Kult-Show auf die Bildschirme zurück. ZOL wirft einen exklusiven Blick ins alte, neue Studio uns spricht mit dem neuen Moderator Sebastian Pufpaff.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit 'TV total' und 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' laden wir unsere Zuschauer:innen zu einem neuen ProSieben-Mittwoch mit wochenaktuellen Programmen ein.""Zervakis & Opdenhövel. Live." ab 10. November 2021, immer mittwochs, um 21:15 Uhr live auf ProSiebenHashtag zum Journal: ZOLPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5067829