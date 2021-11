Keine guten Vorzeichen derzeit für die VW-Aktie. Am Montag stufte Jefferies das Papier auf "Underperform" ab. Dazu kamen noch schwache Verkaufszahlen aus China.Der für die deutschen Automobil-Hersteller wichtige chinesische Automarkt hat auch im Oktober weiter schwach abgeschnitten. So wurden im vergangenen Monat 1,74 Millionen Pkw, SUVs und Minivans an die Kunden ausgeliefert. 14 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Montag in Peking mitteilte. ...

