Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich vor frischen Inflationszahlen aus den USA erst einmal zurückhalten. Am Morgen wurde der DAX -0,05% rund 0,2 Prozent schwächer bei 16.020 Punkten taxiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,28% wird 0,2 Prozent tiefer erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USA Am US-Aktienmarkt haben ...

